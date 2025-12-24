Genova: Agenzia dogane e Gdf sequestrano in porto 85mila confezioni di noodles, contenevano proteine animali vietate

Al porto di Genova-Prà l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, insieme alla Guardia di Finanza, ha sequestrato oltre 85mila confezioni di noodles istantanei destinate alla vendita in Italia. I controlli hanno fatto emergere gravi irregolarità nelle etichette dei prodotti importati.

In particolare, gli operatori del II Gruppo della Guardia di Finanza di Genova e dell’ADM hanno riscontrato incongruenze tra le informazioni presenti sul packaging originale in lingua cinese e quelle riportate sull’etichetta in italiano predisposta dall’importatore. Le difformità riguardavano soprattutto le indicazioni nutrizionali e l’assenza della segnalazione, obbligatoria, della presenza di proteine di origine animale.

Le analisi del laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli hanno confermato la presenza di proteine animali non certificate, vietate dalla normativa europea, rendendo i prodotti non conformi ai requisiti per la commercializzazione. Secondo gli inquirenti, le informazioni incomplete e fuorvianti avrebbero avuto lo scopo di eludere i controlli sanitari necessari per l’ingresso delle merci nel territorio dell’Unione europea.

Grazie all’intervento delle autorità è stato così impedito l’arrivo sul mercato nazionale di alimenti potenzialmente dannosi per la salute dei consumatori. L’operazione si è conclusa con la denuncia del legale rappresentante della società importatrice alla Procura della Repubblica di Genova per le ipotesi di vendita di prodotti industriali con segni mendaci e frode in commercio, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.

