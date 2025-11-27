Genova: affissa una targa nel centro storico per celebrare i "Diritti dell’Oceano"

Nel cuore di Genova, in piazza delle Oche, è stata inaugurata una targa che ricorda la sottoscrizione dei “Principi dei diritti dell’Oceano”, avvenuta il 25 giugno 2023 durante l’Ocean Race, nota come “Carta di Genova”. Il documento, firmato all’interno di un edificio storico della città, rappresenta il frutto del Genova Process, un percorso complesso riconosciuto ufficialmente dall’Unione Europea, che mira a tutelare l’oceano in tutti i suoi aspetti: fisici, chimici, biologici, culturali e sociali.

Secondo Antonio Di Natale, rappresentante del Core Group for Oceans Right, l’obiettivo è arrivare entro il 2030 a una Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Oceano, da integrare con altre dichiarazioni internazionali, proteggendo così il 71% della superficie terrestre coperta dai mari e oltre il 90% dei loro volumi abitati da esseri viventi.

Il governatore Marco Bucci ha sottolineato l’importanza del mare per Genova, sia come risorsa economica che culturale e identitaria, evidenziando come l’Ocean Race abbia portato visibilità internazionale alla città. Richard Brisius, fondatore della regata intorno al mondo, ha ricordato che la targa è un riconoscimento al lavoro di squadra e alla volontà di rafforzare i diritti dell’oceano a livello globale.

La targa, oltre a celebrare la Carta di Genova, segna l’inizio di un percorso che vedrà la città protagonista nei primi mesi del 2026, ospitando uno dei summit internazionali dedicati alla protezione degli oceani. La cerimonia ha visto la partecipazione anche di Vittoria Canessa Cerchi, per il Comune di Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.