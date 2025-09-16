Genova, aeroporto: Regione valuta ingresso nell'azionariato

“È inaccettabile che volare da Genova a Roma costi più di andare a New York”. A dichiararlo è l’assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola, che ha puntato il dito contro le tariffe considerate eccessive di ITA Airways sulla tratta Genova-Roma, definendole “allucinanti” e “non alla portata dei cittadini”.

L’intervento è arrivato durante la risposta a un’interrogazione del Partito Democratico in Consiglio regionale, in merito a un possibile coinvolgimento diretto della Regione nella gestione dell’aeroporto Cristoforo Colombo.

“Lo scalo di Genova è strategico – ha sottolineato Scajola – e deve crescere in modo competitivo. Come Regione abbiamo già investito risorse importanti per il suo rilancio. Ora valuteremo con attenzione la possibilità di un nostro ingresso come partner, ma solo in un quadro chiaro, con sostenibilità economica, trasparenza delle scelte, tutela dei lavoratori e un piano industriale credibile”.

L’assessore ha ribadito l’impegno della Giunta per rafforzare i collegamenti della Liguria con il resto del Paese e con l’Europa, ma ha anche richiamato ITA Airways a un maggiore equilibrio nei prezzi: “Una compagnia di bandiera deve garantire accessibilità e un servizio dignitoso a tutti”.

L’eventuale ingresso della Regione nella governance dell’aeroporto sarà quindi oggetto di approfondimenti futuri, ma – precisa Scajola – dovrà essere “coerente con l’interesse pubblico e con un progetto solido”.

