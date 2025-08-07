Genova: aeroporto in crescita, aumenta del 18% il traffico passeggeri

Prospettive positive per il futuro dell’aeroporto di Genova, che sta vivendo un periodo di significativo sviluppo. Secondo i dati pubblicati da ACI Europe (Airports Council International Europe), l’organizzazione che rappresenta gli aeroporti europei, lo scalo genovese si è classificato sesto in Europa e secondo in Italia tra gli aeroporti di media grandezza per crescita nel primo semestre del 2025, registrando un incremento del traffico passeggeri pari al +18%.

A precedere Genova ci sono soltanto Trieste (+31,8%), Bournemouth (+24,9%), Kaunas (+20,6%), Poznan (+20%) e Varna (+19,1%). Considerando invece il solo mese di giugno, il Cristoforo Colombo è salito al quinto posto tra gli scali europei con la maggiore crescita nella sua categoria. Il trend positivo è proseguito anche a luglio, con un totale di oltre 169.000 passeggeri transitati nello scalo (+17,7% rispetto al 2024) e 2.094 movimenti aerei (+4,6%).

Nel contesto europeo, il traffico passeggeri ha registrato un aumento complessivo del 4,5% nella prima metà del 2025 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La crescita si è mantenuta stabile nei due trimestri: +4,3% nel primo e +4,6% nel secondo. Gli hub principali, ovvero quelli con oltre 40 milioni di passeggeri annui, hanno evidenziato un incremento più contenuto (+3,3%), con performance di rilievo a Istanbul Sabiha Gökçen (+11,5%) e Roma Fiumicino (+6,5%).

