Genova, aeroporto: +18% di passeggeri nel primo semestre 2025

L'aeroporto di Genova continua a consolidare il suo andamento positivo: nei primi sei mesi del 2025, il Cristoforo Colombo ha registrato una significativa crescita del traffico passeggeri, con oltre 722mila viaggiatori transitati, segnando un incremento del +18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il dato rappresenta anche un +8% rispetto al primo semestre del 2019, anno record per lo scalo genovese.

Il trimestre aprile-giugno ha avuto un ruolo chiave in questo risultato: ad aprile sono stati oltre 139mila i passeggeri (+10% rispetto al 2024) con 1.419 movimenti volo (+5%), mentre a maggio si è registrato un picco di oltre 170mila passeggeri (+27%) e 1.855 movimenti (+19%). Giugno ha chiuso il semestre con oltre 157mila passeggeri (+18%) e 1.924 movimenti volo (+5%).

Il traffico internazionale ha rappresentato il principale motore di questa crescita, con un aumento del +42% nei passeggeri e +28% nei movimenti rispetto allo stesso periodo del 2024, toccando un picco del +58% nel solo mese di maggio.

Il presidente dell’Aeroporto di Genova, Enrico Musso, ha espresso soddisfazione per il risultato: "Questo primo semestre è il migliore di sempre per il nostro scalo. L’aumento dei passeggeri che scelgono Genova come punto di partenza o arrivo per i loro viaggi, sia di lavoro che di vacanza, conferma il percorso di rilancio avviato l’anno scorso. Guardiamo con ottimismo alla possibilità di superare il record storico di 1,5 milioni di passeggeri raggiunto nel 2019".

Un contributo fondamentale a questo successo è stato dato dalla ripartenza dei charter crocieristici, frutto delle collaborazioni con grandi operatori come Costa Crociere e TUI. Francesco D’Amico, direttore generale dell’Aeroporto di Genova, ha sottolineato l’importanza di questo segmento: "Il Genova City Airport ha dimostrato ancora una volta la propria centralità nel supporto al mercato crocieristico, confermando la sua vocazione naturale che intendiamo valorizzare sempre di più nei prossimi anni".

Il buon andamento dei primi sei mesi lascia quindi prospettive positive per la seconda metà del 2025, con l’obiettivo di consolidare ulteriormente il ruolo dello scalo genovese nel panorama aeroportuale italiano.

Sindacato Fit Cisl - “Siamo ovviamente felici degli ultimi dati relativi al traffico dei passeggeri dell’aeroporto di Genova. Siamo meno felici invece della strategia di un management che non ha ancora dato certezze al ‘’Cristoforo Colombo’’ a lunga scadenza, considerando la scadenza della concessione del 2029. Dal Presidente Musso c’era stato promesso un confronto costante che purtroppo non c’è stato. Adesso bisogna cambiare rotta: i numeri sono positivi se diventano parte di un progetto per il futuro che ancora non c’è. O almeno non è stato minimamente condiviso con le Organizzazioni Sindacali. Adesso ribadiamo la necessità di avere un confronto di merito per capire. E spiace constatare che questa crescita di passeggeri si traduca in maggiore ricchezza per i gestori aeroportuali, che hanno proposto un rinnovo di contratto al ribasso per i lavoratori. Una proposta che abbiamo ritenuto inaccettabile come Fit Cisl e non abbiamo firmato” afferma Raffaele Lupia, Responsabile Aeroporti Fit Cisl Liguria.

