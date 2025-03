Genova, addio a Vincenzo Lorenzelli: il cordoglio del Gaslini

L'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini esprimono profondo cordoglio per la scomparsa del professor Vincenzo Lorenzelli, figura di grande rilievo nella vita economica, culturale e sociale di Genova e non solo. Lorenzelli è venuto a mancare oggi all'età di 91 anni, lasciando un’eredità che rimarrà indelebile per la città e per le numerose istituzioni di cui è stato protagonista.

Nato a Verona il 15 maggio 1933, Vincenzo Lorenzelli ha svolto una carriera poliedrica che lo ha visto eccellere in vari ambiti. Dopo una brillante carriera nel nuoto, che lo portò a partecipare agli Europei di Torino nel 1954, Lorenzelli ha intrapreso la carriera accademica come docente di Chimica e Direttore dell'Istituto omonimo presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Genova, fino al 1998, quando fu chiamato a ricoprire l'incarico di Rettore dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, e fu presidente della Fondazione Carige a partire dal 1998.

Per dieci anni consecutivi è stato al vertice dell’Istituto Giannina Gaslini: nell’ottobre 2005 fu chiamato dal Cardinale Tarcisio Bertone a ricoprire il ruolo di Commissario Straordinario dell'Istituto Giannina Gaslini, del quale divenne poi Presidente dal giugno 2010 al settembre 2015. In tale veste, Lorenzelli ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo e nel rafforzamento dell’Istituto, contribuendo in modo significativo al consolidamento del suo prestigio e della sua missione di eccellenza nella ricerca e nella clinica pediatrica. Con la grande esperienza maturata come professore e Rettore diede significativo impulso allo sviluppo di tutto il settore formazione dell’IRCCS Giannina Gaslini.

L'Istituto Giannina Gaslini e la Fondazione Gerolamo Gaslini esprimono alla famiglia di Vincenzo Lorenzelli le più sentite condoglianze, ricordando con gratitudine e rispetto il suo fondamentale contributo all'Istituto e alla comunità.

