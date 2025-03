Genova: accordo Confindustria-Liguria Digitale per sostegno a piccole imprese

Questa mattina, nella sede di Confindustria Genova, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra Confindustria Genova e Liguria Digitale, finalizzato a supportare il rafforzamento tecnologico e organizzativo delle piccole imprese locali. Il protocollo si concentra su tre principali aree per settore: l'ottimizzazione delle filiere logistiche e organizzative (puntando a ridurre le distanze e aumentare la sicurezza delle forniture), la digitalizzazione dei processi aziendali, e l'analisi della sostenibilità legata agli impatti della transizione ecologica e delle normative ESG. Il presidente di Confindustria Genova, Umberto Risso, e l’Amministratore Unico di Liguria Digitale, Pier Paolo Greco, hanno firmato l’accordo, che prevede azioni congiunte su temi come la cybersicurezza, la conformità al GDPR, l’analisi dei dati e la business intelligence, la gestione del cloud e l’interoperabilità. Saranno inoltre promossi scambi di conoscenze e competenze specialistiche per sostenere la crescita del settore e la creazione di posti di lavoro.

Alla cerimonia di firma erano presenti anche Piero Gai, Presidente di Piccola Industria Confindustria Genova, Fabrizio Ferrari, Vice Presidente di Confindustria Genova con delega alla Transizione tecnologica, ed Enrico Castanini, Direttore Generale di Liguria Digitale.

Umberto Risso ha spiegato: "Con questo accordo, vogliamo favorire collaborazioni tra grandi imprese e PMI, con un’attenzione particolare alla digitalizzazione della filiera. Le grandi aziende hanno un forte interesse a garantire che le piccole realtà non rimangano indietro nello sviluppo di processi chiave, non solo per raggiungere gli obiettivi della filiera, ma anche per migliorare la loro resilienza e la capacità di rispondere a potenziali crisi esterne". Pier Paolo Greco ha sottolineato: "Liguria Digitale è da sempre un motore per la digitalizzazione e lo sviluppo della nostra regione. Con questa adesione, mettiamo le nostre competenze a disposizione delle PMI, offrendo supporto in ambiti come la business intelligence, la cybersicurezza, la compliance al GDPR e l’analisi dei dati, oltre a promuovere la digitalizzazione della sanità. Questi strumenti, come le opportunità offerte dal cloud, sono fondamentali per permettere alle nostre imprese di crescere e competere anche a livello internazionale".

