Genova: accoltella alla testa connazionale nel centro storico, fermato ventenne algerino

La Polizia ha sottoposto a fermo di pg un ragazzo di 20 anni algerino, irregolare in Italia e senza dimora, per tentato omicidio aggravato. Ieri sera le volanti sono intervenute in centro storico poiché un uomo di 29 anni era stato ferito con due fendenti di arma da taglio alla nuca. La vittima, in stato di incoscienza, è stata immediatamente presa in cura da personale del 118 e trasportata in codice rosso all'ospedale Galliera.

Nel frattempo gli agenti della sala operativa hanno subito visionato le immagini di videosorveglianza di "Città Sicura" riuscendo a estrapolare i frame in cui si vedeva chiaramente un ragazzo con in mano un oggetto simile a un cutter che si avvicinava alla vittima, in sosta davanti a un negozio e la colpiva al capo, per poi fuggire verso Porta dei Vacca .

Diramata la descrizione dettagliata, tutte le volanti sul territorio si sono messe alla ricerca del sospettato. Meno di un'ora dopo una pattuglia del Commissariato Cornigliano, in Piazza Vittorio Veneto ha notato un giovane, il ragazzo algerino, perfettamente corrispondente per tratti somatici e abbigliamento al ricercato. Il ragazzo è stato fermato e trovato ancora con il cutter col quale aveva ferito la vittima. Condotto in Questura, da successivi accertamenti è emerso che il ventenne, già noto per reati contro il patrimonio e per porto abusivo di armi, aveva acquistato il cutter il giorno stesso presso un ferramenta dei vicoli

