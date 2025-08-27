Genova accoglie ancora Ocean Race: dal 3 al 7 settembre il Porto Antico diventa villaggio del mare

Dal 3 al 7 settembre 2025 Genova ospiterà la penultima tappa di The Ocean Race Europe, trasformando il Porto Antico in un villaggio internazionale della vela. La flotta degli IMOCA 60 arriverà da Nizza per ripartire poi verso il Montenegro, in un evento che unisce sport, divulgazione scientifica e sensibilizzazione ambientale.

La regata – Partita da Kiel il 10 agosto, la competizione percorre oltre 4.500 miglia nautiche, toccando città simbolo della marittimità europea come Portsmouth, Matosinhos, Cartagena e Nizza. Genova diventa così crocevia della rotta prima del gran finale previsto a Boka Bay, in Montenegro, dal 15 al 21 settembre. In gara anche gli italiani Ambrogio Beccaria e Francesca Clapcich, impegnati su progetti di ricerca e sensibilizzazione sulle microplastiche e sulla sostenibilità marina.

Capitale del mare – «Genova è orgogliosa di essere ancora una volta protagonista di un grande evento internazionale legato al mare e allo sport» ha dichiarato la sindaca Silvia Salis, sottolineando il valore di una manifestazione che unisce innovazione, ambiente e inclusione sociale. Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha aggiunto: «La tappa del 2025 conferma la nostra regione come capitale marittima e hub internazionale capace di unire tradizione e futuro».

Nel segno della sostenibilità – Il presidente di The Ocean Race, Richard Brisius, ha rimarcato la centralità del messaggio ambientale: «Il nostro obiettivo è far capire che bisogna fare tutto il possibile per salvare il mare. Saranno giornate ricche di adrenalina ed emozioni, ma anche di educazione e consapevolezza».

I luoghi della festa – Il cuore pulsante sarà al Porto Antico, con laboratori scientifici, installazioni multimediali, incontri con campioni e attività per famiglie. L’Ocean Dome offrirà proiezioni immersive a 360° dedicate alla salute dell’oceano, mentre il villaggio della Federazione Italiana Vela proporrà prove pratiche e simulatori di navigazione. Via del Molo 65r ospiterà workshop e installazioni tecnologiche per la tutela dell’ambiente marino, con un programma che spazia dalla ricerca scientifica agli eventi musicali. Momenti di spettacolo accompagneranno la manifestazione, tra cui il concerto del 6 settembre e DJ set al Porto Antico.

Il programma – Ogni giornata prevede un calendario dedicato: dal 3 settembre con l’arrivo della flotta da Nizza e laboratori su coralli e biodiversità, fino al 7 settembre, con la cerimonia di consegna della bandiera e la partenza verso il Montenegro. Tra gli eventi più attesi, la partecipazione di Francesca Clapcich a “Incontri in Blu”, in programma al Galata Museo del Mare, e la premiazione della tappa Nizza–Genova. La città consolida così il suo ruolo di capitale internazionale della vela e laboratorio di innovazione ambientale. Dopo il “Grand Finale” del 2023, il legame con The Ocean Race si rafforza con nuovi appuntamenti di respiro globale come l’Ocean Race Summit e il Generation Ocean Symposium, che porteranno a Genova scienziati, istituzioni e giovani leader.

