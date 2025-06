Genova accende il falò di San Giovanni: Salis e Bucci insieme per il patrono

Piazza Matteotti gremita e clima di festa per la tradizionale accensione del falò di San Giovanni Battista, patrono di Genova. A dare il via al rito collettivo sono stati la sindaca Silvia Salis e il governatore Marco Bucci, fianco a fianco in un gesto simbolico di unità. “Un abbraccio collettivo beneaugurante per ciò che ci aspetta”, ha detto Salis dal palco.

Il rito – Come da tradizione, il falò è stato acceso a mezzanotte in punto, salutato da una fiamma alta e dritta, considerata segno di buon auspicio. Sul palco, Salis ha ribadito il proprio impegno per una “Genova più sostenibile, inclusiva, sicura e dinamica”, sottolineando la volontà di “valorizzare l’inestimabile patrimonio di arte, tradizioni e cultura della città”.

Ghost Tour e festa – La serata è stata preceduta dal Ghost Tour nei caruggi, un percorso gratuito tra figuranti e rievocazioni storiche, articolato in 13 tappe. Dalle 21.30 fino alla mezzanotte, piazza Matteotti si è trasformata in una grande piazza danzante grazie a un djset che ha animato l’attesa del falò.

Le celebrazioni – Le festività per San Giovanni proseguiranno oggi: alle 10 la messa in cattedrale e, alle 17, la tradizionale processione con le antiche confraternite liguri. Il corteo sfilerà nel centro storico per concludersi al Porto Antico, dove il cardinale Marco Tasca impartirà la benedizione del mare e della città.

