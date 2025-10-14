Genova accende i riflettori sul Premio Paganini: al via la 58ª edizione delle “Olimpiadi del violino”

Si apre domani, martedì 15 ottobre alle ore 10, nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, la 58ª edizione del Premio Paganini, uno dei più prestigiosi concorsi violinistici al mondo. A contendersi il titolo sono 24 concorrenti internazionali, di età compresa fra i 15 e i 29 anni, selezionati tra centinaia di aspiranti da tutto il mondo.

Presentato ufficialmente questa mattina alla stampa, l’evento è stato definito dalla sindaca Silvia Salis come le vere e proprie “Olimpiadi del violino”, sottolineando l’altissimo livello tecnico e artistico della competizione. Con lei, nella conferenza, l’assessore alla Cultura Giacomo Montanari, il presidente del Premio Giovanni Panebianco, il direttore artistico Nicola Bruzzo, il presidente della giuria Uto Ughi e il presidente della Fondazione Gaslini Edoardo Garrone.

Tra i partecipanti spiccano giovanissimi come la coreana Hyun Seo Kim (15 anni) e il più maturo Hiu Sing Fan, anch’egli dalla Corea, con 29 anni.

Masterclass, musica da camera e il Cannone: le novità del 2025

La nuova edizione non è solo competizione, ma anche occasione di approfondimento e studio. Uto Ughi ha annunciato che la sua Fondazione istituirà una masterclass riservata ai finalisti, per proseguire l’esperienza anche oltre il concorso. Tra gli eventi collaterali:

il 23 ottobre alle 17 a Palazzo Tursi la presentazione del Libro mastro dei conti di Paganini,

il 24 ottobre alle 18 una giornata internazionale di studi sullo stato di salute del Cannone, il celebre violino appartenuto a Paganini.

“Il mondo della musica non è cambiato, è cambiato il mondo intorno” – ha spiegato il direttore artistico Nicola Bruzzo – “per questo oggi un violinista deve sapersi adattare, essere versatile. Non basta più essere solisti: serve saper fare anche musica da camera.”

Da qui, l’introduzione di una prova cameristica fra le fasi del concorso.

Il programma: tre fasi, tre location, tre finalisti

Primo round (15-16 ottobre, Palazzo Tursi) : i candidati eseguiranno quattro Capricci di Paganini , una sonata di Bach e il brano contemporaneo obbligatorio, In a trace of light, fading memories di Daniela Terranova .

Secondo round (18-19 ottobre, Teatro Carlo Felice) : recital libero di 65 minuti con brani di Paganini, Schumann e altri a scelta, con accompagnamento al pianoforte.

Semifinali (22 ottobre, Carlo Felice) : esecuzioni di Paganini e brani cameristici di Haydn, Stravinskij e Schumann .

Finale (25 ottobre, ore 15): i tre finalisti suoneranno un concerto di Paganini e un altro a scelta tra quelli indicati dal bando, accompagnati dall’Orchestra del Carlo Felice. Al termine, la proclamazione del vincitore.

Il 26 ottobre, il vincitore si esibirà in un concerto benefico a favore dell’Ospedale Gaslini, suonando lo storico Cannone di Paganini, simbolo assoluto del virtuosismo genovese.

