Genova abbraccia gli Alpini, Gandolfo: “Hanno portato gioia, entusiasmo e socialità”

Grande partecipazione ed emozione a Genova per la 97ª Adunata degli Alpini, un evento che ha trasformato la città in un grande momento di festa, condivisione e orgoglio collettivo. Tra le autorità presenti anche il vicepresidente del Consiglio Comunale, Nicolas Gandolfo uche ha voluto sottolineare il valore umano e simbolico della manifestazione.

“C’è tanto orgoglio, tanta emozione. È una giornata che penso ogni genovese porterà nel cuore”, ha dichiarato Gandolfo, in occasione durante la sfilata della 97ª Adunata. “È stata un’Adunata bella, sentita, e gli Alpini hanno portato valori, gioia e socialità in città. Ce n’era davvero bisogno”.

Il vicepresidente del Consiglio Comunale ha evidenziato anche la straordinaria risposta della cittadinanza, sottolineando il forte spirito di accoglienza dimostrato da Genova: “Noi genovesi magari abbiamo un carattere particolare, ma sappiamo accogliere e sappiamo divertirci. Abbiamo bisogno di momenti come questi, in cui riscopriamo i nostri valori”.

Secondo Gandolfo, l’Adunata ha rappresentato non solo una festa popolare, ma anche un’occasione di incontro autentico tra la città e il corpo degli Alpini: “Genova ha conosciuto gli Alpini, ma anche gli Alpini hanno conosciuto Genova. È stato uno scambio bellissimo”.

Non sono mancati riferimenti alle polemiche e ai timori che avevano accompagnato l’organizzazione dell’evento nei giorni precedenti, ma il bilancio finale, secondo l’esponente istituzionale, è estremamente positivo: “Abbiamo sentito tante polemiche, ma la Genova che vuole vivere è questa. La città ha risposto con entusiasmo e gli Alpini ci hanno trasmesso davvero tanto”.

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