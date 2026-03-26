Genova, abbandono rifiuti ingombranti: raffica di multe

"L’attività di verifica e sanzionamento della Polizia Locale prosegue con continuità per colpire comportamenti illeciti che danneggiano il decoro urbano e la qualità della vita nei quartieri – dice l’assessora alla Polizia locale e alla Sicurezza urbana Arianna Viscogliosi -. I controlli andranno avanti su questa linea, in modo mirato e costante. Accanto a questo, valuteremo anche l’avvio di una campagna informativa, perché è fondamentale affiancare all’azione sanzionatoria un lavoro di sensibilizzazione rivolto a cittadini e attività economiche. Siamo pronti e continuiamo in questa direzione, con l’obiettivo di rendere sempre più efficace il contrasto al degrado e rafforzare il rispetto delle regole".

Gli autori di questi gesti di inciviltà sono stati identificati grazie alle segnalazioni dei cittadini che hanno portato alle indagini della Polizia locale anche grazie all’utilizzo di strumentazione lettura Targhe veicoli e Video Sorveglianza Circuito cittadino.

Gli autori sono stati sanzionati in base al Testo unico Ambiente nelle fattispecie amministrative e penali con importi fino a 1000 euro.

Tante sono state le segnalazioni acquisite dai Social, dalla piattaforma Segnalaci, dal numero unico e di iniziativa da parte della Polizia Locale di Genova, che in questi giorni ha intensificato i controlli in materia di conferimento e abbandono rifiuti.

In un caso nel quartiere di Molassana a seguito della segnalazione di un cittadino in merito allo smaltimento irregolare di rifiuti ingombranti non pericolosi in piazza Adriatico, dove erano stati abbandonati tre pneumatici dietro i contenitori della differenziata, gli agenti della Polizia locale sono riusciti a risalire ai responsabili.

Gli agenti, infatti, grazie all’incrocio tra le informazioni acquisite e l’analisi dei sistemi Targasystem, sono riusciti a risalire all’autocarro utilizzato per il trasporto: i due responsabili, l’intestatario del mezzo e il suocero, sono stati quindi individuati e convocati per essere poi deferiti all’autorità giudiziaria.

Sanzionati e indentificati una cittadina bosniaca e un cittadino peruviano, che nel Quartiere di Cornigliano sono responsabili di aver abbandonato rifiuti ingombrati in Vico Saponiera. Anche in questo caso l’episodio era stato segnalato dai cittadini e gli agenti hanno potuto risalire alla donna e all’uomo tramite le telecamere di videosorveglianza.

Sempre nei Quartieri di Cornigliano e Sestri Ponente Gli operatori della Polizia locale hanno sanzionato un cittadino albanese di 58 anni, dopo averlo colto sul fatto, intento ad abbandonare con il proprio furgone materiale ingombrante in legno l’uomo è stato sanzionato e il veicolo sottoposto a fermo.

Ancora nel Ponente, durante un servizio specifico volto al contrasto dell’abbandono degli ingombranti, un altro cittadino albanese di 56 anni è stato identificato e sanzionato per aver scaricato mobilio, elettrodomestici e altri rifiuti. All’uomo si è risaliti tramite le indagini avvenute con il sistema di videosorveglianza e il comportamento dell’uomo è stato valutato penalmente rilevante. Per lui è scattato il deferimento all’autorità giudiziaria.

In via santa Zita, in zona Foce, sono state accertate violazioni a carico di un ristorante e di un esercizio commerciale: in entrambi i casi grossi sacchi erano stati depositati al di fuori degli appositi contenitori. I responsabili sono stati sanzionati per 1000 euro.

Sempre in zona è stato identificato l’autore del deposito di alcuni grossi pallet in legno abbandonati su suolo pubblico: oltre alla contestazione per il responsabile è scattato l’obbligo del ripristino dei luoghi e la rimozione del materiale per il suo corretto smaltimento.

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