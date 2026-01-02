Genova: abbandona il suo cane legandolo a un palo, denunciato
di Redazione
Il cane salvato dagli agenti della Polizia locale. Viscogliosi: "Fondamentale continuare a investire nella campagna comunale contro l’abbandono degli animali"
Ha legato a un palo il suo cane Rolly e poi se ne è andato. L'animale è stato trovato dalla Polizia locale che ha immediatamente dato il via agli accertamenti per trovare il proprietario. La lettura del microchip ha consentito di individuare un uomo di circa 60 anni, residente in via Novella, a Genova. L'uomo è stato inizialmente sentito come persona informata sui fatti e successivamente denunciato per il reato di abbandono di animali.
Nel corso delle verifiche, l'individuo ha riferito agli operatori di aver preso un treno a Sestri Ponente e di essere sceso a Quinto con l'intenzione di abbandonare il cane nei giardini pubblici della zona. Tuttavia, a causa dell'elevata presenza di persone, avrebbe deciso di legare l'animale a un palo in Passo Pio Parma e allontanarsi.
Il cane, fortunatamente in buone condizioni, è stato recuperato e affidato al canile, dove riceverà le cure necessarie e sarà avviato alle procedure previste per la sua tutela.
