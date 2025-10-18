Genova: a Villa Bombrini arriva Chocofantasy

A Genova, nella splendida cornice di Villa Bombrini, arriva Chocofantasy, la festa dedicata al cioccolato e alla fantasia. A parlarne a Telenord sono il comico Daniele Ronchetti, volto noto della comicità genovese, e Martina Silvestri, segretaria della Pro Loco di Cornigliano, che ha illustrato il programma dell’evento e l’impegno del territorio nella promozione di iniziative per tutte le età.

