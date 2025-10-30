Cultura

Genova a passo di danza: a Telenord Matteo Addino, protagonista di 'Ballando con le stelle'

di Anna Li Vigni - Roberto Rasia

Collegamento dalla Naima Academy con i ballerini impegnati in performance spettacolari, che portano energia e stile

Con cuore, talento e passione per la danza, il coreografo Matteo Addino rappresenta Genova a Ballando con le Stelle. L’artista è protagonista anche a Telenord, in studio con Roberto Rasia, mentre Anna Li Vigni dalla Naima Academy intervista i ballerini impegnati in performance spettacolari, che portano energia e stile

