Genova a passo di danza: a Telenord Matteo Addino, protagonista di 'Ballando con le stelle'
di Anna Li Vigni - Roberto Rasia
Collegamento dalla Naima Academy con i ballerini impegnati in performance spettacolari, che portano energia e stile
Con cuore, talento e passione per la danza, il coreografo Matteo Addino rappresenta Genova a Ballando con le Stelle. L’artista è protagonista anche a Telenord, in studio con Roberto Rasia, mentre Anna Li Vigni dalla Naima Academy intervista i ballerini impegnati in performance spettacolari, che portano energia e stile
