Genova, a Palazzo Ducale la presentazione di 'Mezzosangue' la prima raccolta poetica di Barbara Leoni

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 18, la Stanza della Poesia di Palazzo Ducale a Genova ospita la presentazione di Mezzosangue (Ensemble Editore), raccolta d’esordio di Barbara Leoni. In dialogo con l’autrice sarà Claudio Pozzani, poeta e direttore artistico del Festival Internazionale di Poesia “Parole Spalancate”.

L'opera – Mezzosangue raccoglie 65 poesie articolate in sette sezioni: Spirali marine, Cosmogonie imperfette, Stato di quiete, Elegie, Minimalia, Mezzosangue e Attraversamenti. Le liriche, scritte in tempi diversi, affrontano la difficoltà di definire confini e identità, tra radici geografiche e interiori.

I temi – Leoni mette in versi la sensazione di smarrimento legata al non sentirsi parte di un luogo preciso. La scrittura attraversa territori elettivi come Liguria, Emilia-Romagna e Piemonte montano, alternando dimensione percettiva e narrativa. Ne nascono poesie sensoriali e litanie che restituiscono volti e memorie.

Lo stile – La lingua è secca e incisiva, a tratti aspra. Nei versi emergono dolore e perdita, filtrati da una intensità pudica. La poesia diventa strumento salvifico, capace di trasformare la mancanza in presenza e di trattenere il tempo attraverso immagini quotidiane ed epifanie minime.

L'autrice – Nata a Modena nel 1983 da padre piemontese e madre genovese, Barbara Leoni vive a Milano da oltre vent’anni. Giornalista, si occupa di sport, impresa, lifestyle, spettacolo e cultura per tv, web e carta stampata. Mezzosangue segna il suo debutto poetico.

