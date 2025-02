Genova, a Multedo una strada intitolata alle vittime dell'incidente alla Carmagnani

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Il 15 maggio del 1987 saranno passati 38 anni dal tragico incidente avvenuto nei depositi chimici della 'Attilio Carmagnani', a Multedo, nel quale persero la vita quattro operai.

Ricordo - Santino Barberis, Attilio Macciò, Mario Nicorelli e Domenico Ponte sono le quattro vittime a cui è stata intitolata questa mattina la strada che collega via dei Reggio con il centro sportivo Signorini, sede del Genoa, e che fino ad oggi non aveva nome. Da ora si chiamerà 'Via 15 maggio 1987'

La richiesta - E’ intervenuto Guido Barbazza, Presidente Municipio VII Ponente, per ricordare questo evento luttuoso: “Il Municipio ha raccolto con piacere questa richiesta di intitolazione, nonostante siamo consci che si tratta di una cicatrice ancora aperta nelle famiglie.” E’ giusto, tuttavia, sottolineare il ricordo, secondo il Presidente, e generare un momento di meditazione per guardare avanti, con una cultura più favorevole all’eliminazione totale degli incidenti sul lavoro che, cita Barbazza, “non devono e non dovranno mai più accadere”.

Il ricordo del figlio di una vittima - Presente anche Maurizio Barberis, figlio di una delle 4 vittime, Santino: “Siamo riusciti ad avere questa intitolazione, di grande importanza e conforto per noi famigliari perché vuol dire che queste persone non cadranno nell’oblio.” Barberis ricorda suo padre come una persona positiva, con molta voglia di vivere e professionista sul suo lavoro.

La presenza dell’assessore - Alla cerimonia ha presenziato anche Mario Mascia, assessore comunale al lavoro, per ricordare una delle giornate più drammatiche per questo quartiere: “Un giorno che ha creato uno spartiacque tra una concezione della sicurezza del lavoro che all’epoca non veniva percepita nella sua emergenza” - esordisce l’assessore- “e una serie di norme antinfortunistiche, di prevenzione e di tutela della vita dei lavoratori.” La sicurezza sul lavoro, secondo Mascia, è una parte essenziale del rapporto lavorativo così come la retribuzione, le mansioni, la professionalità e la vita dei lavoratori.

Alla cerimonia presenti anche i vertici dell'azienda Carmagnani, dove si consumo' il tragico incidente. “La sicurezza passa anche tramite una percezione della comunità dei lavoratori di cui fanno parte anche i sindacati"- conclude Mascia

