Genova, a fuoco un cassonetto in via Vernazza, vicino a Piazza De Ferrari (VIDEO)

Un incendio ha coinvolto un cassonetto in via Vernazza, a pochi passi da Piazza De Ferrari, cuore del centro cittadino.

Le fiamme sono state spente a secchiate dagli esercenti dell'enoteca e del bar a pochi passi di distanza e dagli uomini della polizia locale. Probabile che un mozzicone di sigaretta abbia innescato le fiamme, trattandosi di un cassonetto per la raccolta della carta.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.