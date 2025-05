Genova, 'A Compagna': Liguria e fumetto, una lunga storia tra matite e avventure

Un tuffo nella lunga e affascinante storia del fumetto ligure. Martedì 13 maggio 2025, alle 17, presso l’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (comodamente raggiungibile dalla metropolitana), l’associazione culturale A Compagna propone il XXIX appuntamento del suo ciclo di conferenze 2024-2025, con un incontro intitolato «La scuola ligure di fumetto: una lunga tradizione», curato da Daniele Busnelli ed Enrico Faccini. L’ingresso è libero.





Il fumetto in Italia nasce nel 1908 con Il Corriere dei Piccoli, ma già nel 1912 Genova diventa protagonista del panorama nazionale con Lo Scolaro, rivista settimanale per bambini fondata da G.B. Balestra. Pubblicata inizialmente con il titolo Facciamo gli Italiani, prenderà il nome definitivo tre anni dopo, diventando una palestra per futuri maestri dell’ottava arte come Luciano Bottaro, Franco Aloisi, Giovan Battista Carpi, Giulio Chierchini, Gallieno Ferri e molti altri.





L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le tappe fondamentali di questa tradizione artistica. Enrico Faccini, noto disegnatore Disney, presenterà anche una serie di cartoline illustrate ispirate ai proverbi in lingua genovese, mentre Daniele Busnelli, presidente dell’Associazione Culturale Rapalloonia – organizzatrice della storica Mostra Internazionale dei Cartoonists di Rapallo, attiva dal 1972 – guiderà il pubblico in un viaggio alla scoperta delle radici e dell’evoluzione del fumetto ligure.





Da editori visionari come Florenzo Ivaldi, che contribuì al successo di Corto Maltese di Hugo Pratt, fino agli eroi del fumetto umoristico e d’avventura come Zagor e Storia del West, firmati da autori liguri, l’incontro racconterà una storia di talento, passione e successo internazionale. Non mancheranno riferimenti ai nuovi autori che oggi portano avanti la tradizione del fumetto ligure in Italia e nel mondo.





“È un modo per rendere omaggio a una tradizione artistica che ha saputo innovare e raccontare il mondo con fantasia e rigore grafico – afferma Franco Bampi, presidente di A Compagna – ma anche per valorizzare l’identità culturale ligure attraverso una delle sue espressioni più amate”.

