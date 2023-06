Genova: 8 per mille alla Chiesa, calo da 3,4 a 2,8 milioni per gli interventi dell'Arcidiocesi

Calano i fondi destinati dai contribuenti italiani alla Chiesa cattolica, ma ogni presidio territoriale riesce comunque a riservare le risorse pervenute a interventi caritativi e sul patrimonio immobiliare a scopo di culto.

Anche la Chiesa di Genova risente della flessione generale che riguarda la destinazione alla Chiesa cattolica dell'8 per mille: l'Arcidiocesi ha infatti ricevuto dalla Cei 2,8 milioni di euro, 600mila euro in meno rispetto allo scorso anno per un calo percentuale del 18%, risorse usate a fini caritativi per un milione e 250 mila euro e, per un milione e 550mila euro, alla ristrutturazione di circa 30 chiese, canoniche o spazi sociali. Tra i progetti sociali finanziati a Genova dall'8 per mille, quello attuato dalla Veneranda Compagnia di Misericordia per favorire il reinserimento sociale dei detenuti nelle carceri di Marassi e Pontedecimo.

Questo il bilancio dei progetti finanziati dall'8 per mille alla Chiesa cattolica, illustrato dal coordinatore dell'Ufficio comunicazioni sociali, monsignor Silvio Grilli, il vicario episcopale per gli Affari economici, monsignor Andrea Parodi, il coordinatore diocesano dell'Ufficio Beni culturali, padre Mauro De Gioia e il direttore della Caritas diocesana di Genova Giuseppe Armas.

"È importante sottolineare che ogni anno grazie all'8 per mille sono sostenuti migliaia di progetti caritativi, di culto e pastorali in Italia e nel mondo contribuendo al sostentamento dei sacerdoti impegnati ogni giorno nelle nostre parrocchie o in missione nei Paesi più poveri" spiega monsignor Grilli. La pandemia ha colpito anche la raccolta dell'otto per mille a livello nazionale.

"Per quanto riguarda gli interventi caritativi - dice monsignor Parodi - l'ultimo rendiconto stanzia un milione e 248 mila euro mentre l'anno precedente erano un milione e 285 mila euro". "Grazie all'otto per mille - spiega Armas - stiamo fronteggiando l'emergenza abitativa che si sta diffondendo nella nostra città".

"Una percentuale significativa del gettito che la Chiesa cattolica in Italia riceve attraverso il sistema dell'8 per mille - evidenzia padre De Gioia - viene destinato all'edilizia di culto e ai beni culturali, nel 2022 la cifra stanziata a livello nazionale è stata 109 milioni di euro. Risorse che permettono di conservare e promuovere a favore di tutti e delle generazioni future il patrimonio di fede e di arte ereditato dai nostri padri e che ha permeato la nostra Italia di bellezza".

