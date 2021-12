Genova, brucia il quadro elettrico di una scuola: trecento alunni sfollati. Nessun ferito

di Redazione

Per precauzione sono stati allontanati dalle aule i bambini, oltre al personale docente e amministrativo. Situazione subito sotto controllo

I vigili del fuoco di Genova sono intervenuti questa mattina in un istituto comprensivo di Borzoli, in via Sigismondo Muscola, per un principio di incendio da un quadro elettrico.

Per precauzione sono stati allontanati dalle aule circa 300 bambini, oltre al personale docente e amministrativo. Il piano di evacuazione ha funzionato bene e in pochi minuti la scuola è stata sgomberata.

Le fiamme, subito domate dai vigili del fuoco, hanno causato un po' di fumo ma nulla di grave. Oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti i tecnici di Enel che hanno subito messo in sicurezza il quadro elettrico. Non si registrano feriti.