Genova, 355 tassisti abilitati al trasporto di persone con disabilità

A Genova il servizio di trasporto per persone con disabilità conta ora 355 tassisti abilitati, grazie all’ultimo corso di formazione che ha coinvolto 23 operatori. Ogni giorno 215 di loro sono attivi per il trasporto scolastico di oltre 200 studenti e per accompagnare al lavoro o alle terapie circa 30 adulti.

Il corso, ospitato gratuitamente da CNA Genova, è stato condotto da tre docenti specializzate, due psicologhe e una fisioterapista, fornendo indicazioni pratiche e comportamentali per garantire sicurezza e corretto approccio alle diverse situazioni.

Attivo dal 2005 e coordinato da un ufficio dedicato con tre figure specializzate, il servizio viene svolto anche in collaborazione con le cooperative L’Altro Sole, CO.A.A.GE e CSTA riunite in RTI. L’accesso avviene tramite richiesta al Comune o alla Città Metropolitana, con scelta del vettore da parte delle famiglie.

"Il trasporto delle persone con disabilità è da vent’anni un pilastro della nostra Cooperativa, un impegno civico oltre che una responsabilità professionale. La formazione è essenziale per garantire qualità e sicurezza e continueremo a investire nell’ampliamento degli operatori abilitati", spiega Luca Gianni, responsabile dell’Ufficio Coordinamento.

