Genova, 32 milioni erogati a 1.800 attività economiche liguri grazie alla Regione

Più di 32 milioni sono stati erogati alle 1.800 attività economiche liguri che hanno avuto accesso alle agevolazioni previste da 'Garanzia Artigianato Liguria' e 'Cassa Commercio Liguria', i due pacchetti di strumenti attivati dalla Regione Liguria per sostenere le esigenze di liquidità delle micro, piccole e medie imprese dei settori dell'artigianato e del commercio. È il dato emerso dal report conclusivo di 'Artigiancassa', soggetto gestore delle due misure, che consentivano alle imprese interessate di accedere a contributi a fondo perduto almeno al 50% degli investimenti effettuati da alcune tipologie di attività, migliorare l'accessibilità al prestito ottenendo la riassicurazione della Regione ai confidi, abbattere in media del 3,5% annuo il tasso di interesse e ridurre le condizioni del costo della garanzia rilasciata dai confidi. "Complessivamente abbiamo erogato 32 milioni e 650 mila euro, con più di 26 milioni a fondo perduto e concesso riassicurazioni per 5 milioni e 580 mila euro che hanno garantito finanziamenti per 64 milioni e 400 mila euro. - spiegano il presidente della Regione Giovanni Toti e l'assessore regionale allo Sviluppo economico Alessio Piana - Un risultato straordinario che certifica come Regione Liguria, con un mix di strumenti finanziari differenziati unico in Italia, abbia garantito alle microimprese con lungimiranza, e in un momento storico difficile, l'accesso al credito a condizioni estremamente vantaggiose". In particolare, hanno beneficiato delle opportunità previste dalle due misure: 791 imprese in provincia di Genova (14,9 milioni erogati), 398 a Savona (7,3 milioni erogati) e 322 a Imperia (6,1 milioni erogati) e 254 alla Spezia (4,3 milioni erogati).