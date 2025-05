Genova, 25 anni di Acoustic Night: gioia, musica, e speranza con Beppe Gambetta al Teatro Ivo Chiesa

Acoustic Night arriva alla sua 25esima edizione ed è tutto pronto per andare in scena. Appuntamento al Teatro Ivo Chiesa, dal 15 al al 17 maggio maggio, sempre alle ore 20.30 per tre serate all’insegna della grande musica acustica.

“La gioia è un atto di resistenza” - Questo aforisma della poetessa americana Toi Derricotte apre la riflessione di Beppe Gambetta, maestro di cerimonia e virtuoso della chitarra acustica, per introdurre la Celebration dei 25 anni di Acoustic Night. In un tempo segnato da ombre e incertezze, Gambetta invita a riconnettersi con la gioia, a respirare, ascoltare musica, danzare, creare spazio per il bello.

La serata - Una grande festa musicale per onorare il passato, illuminare il presente e infondere speranza nel futuro. Sul palco, artisti provenienti da due terre ricche di tradizione e passione musicale: il Québec e la Galizia.

Gli artisti - Dalla Galizia arriveranno la violoncellista californiana Natalie Haas, innovatrice della musica popolare celtica, e il chitarrista Chuchi Cuadrado, interprete contemporaneo della tradizione galiziana. Dal Québec, invece, David Boulanger e Eric Beaudry, ex membri della storica band La Bottine Souriante, porteranno la potenza della tradizione folk francofona.

Poesia e magia della musica - A completare l’atmosfera, i quadri di scena di Sergio Bianco, con la loro poesia visiva, accompagneranno la serata teatrale e musicale. Come da tradizione, l’evento offrirà non solo brani rari della musica indipendente, ma anche assoli emozionanti, duetti inediti e momenti di ensemble in cui la sinergia tra i musicisti diventa pura magia.

