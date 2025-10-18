Genova, 200mila euro per la messa in sicurezza del muro di Fegino

La giunta comunale di Genova ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza del muro in salita alla Chiesa di Fegino, dove lo scorso marzo era crollata una porzione del muraglione. L’intervento, proposto dall’assessore ai Lavori pubblici e Manutenzioni Massimo Ferrante, prevede un investimento di 200mila euro e rientra nel Piano triennale delle opere pubbliche.

Intervento – I lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria e la stabilizzazione del muro di contenimento, danneggiato dal cedimento avvenuto la sera del 10 marzo. “Si tratta di lavori complessi, urgenti e necessari per la messa in sicurezza di una porzione di muraglione che era crollata – spiega l’assessore Ferrante –. La fragilità dei muri di sostegno, che fanno parte del patrimonio civico, impone periodicamente interventi straordinari e non programmabili”.

Sicurezza – L’obiettivo è garantire la stabilità strutturale e la sicurezza dei residenti, riducendo il rischio di nuovi cedimenti in una zona collinare storicamente esposta a fenomeni di dissesto. L’intervento comprende opere di consolidamento, drenaggio e ripristino del paramento murario.

Entroterra – Contestualmente, la giunta ha approvato anche il progetto di manutenzioni diffuse nelle vallate genovesi, per un ulteriore investimento di 200mila euro. “È la seconda annualità dell’accordo quadro Vallate – precisa Ferrante – che prevede lavori puntuali di messa in sicurezza del territorio, in aree che presentano criticità legate anche al rischio idrogeologico”.

Prospettive – Gli interventi rientrano nella strategia di manutenzione preventiva e di tutela delle aree più vulnerabili del territorio comunale, con l’obiettivo di aumentare la resilienza del tessuto urbano e dell’entroterra.

