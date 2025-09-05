Genova, 14 settembre 'Giornata europea della cultura ebraica': il programma tra conferenze, mostre e concerti

In occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica, domenica 14 settembre, la Comunità Ebraica di Genova apre le porte della sua Sinagoga, in via Bertora 6, per una giornata ricca di incontri, approfondimenti e momenti di condivisione dedicati al tema di quest’anno: “Il Popolo del Libro”.

La giornata si apre alle 10:15 con i saluti istituzionali, che daranno ufficialmente il via agli eventi. A seguire, alle 10:30, verrà inaugurata la mostra “Dal patrimonio dei libri biblici antichi – Comunità Ebraica di Genova 1546-1911”, curata da Danièle Sulewic e Rav Giuseppe Momigliano. Un’occasione per scoprire preziosi testi e documenti che raccontano la lunga e ricca storia culturale della comunità genovese.

Alle 11:15, Ariel Dello Strologo introdurrà il tema centrale della giornata, “Il Popolo del Libro”, esplorando il profondo legame tra identità ebraica e tradizione scritta. A seguire, alle 12:00, la professoressa Roberta Ascarelli, docente di Letteratura Ebraica Contemporanea, offrirà un intervento dal titolo “Halakhah e Aggadah nella letteratura ebraica”, per approfondire il dialogo tra legge e narrazione nel pensiero ebraico.

Dopo una pausa, il programma riprende nel pomeriggio alle 14:30 con una visita guidata alla Sinagoga e ai suoi spazi, per conoscere più da vicino la storia e l’architettura di uno dei luoghi più significativi della presenza ebraica a Genova.

Alle 16:00, la giornalista Monica Col terrà la conferenza “La storia della brigata di carta: da Vilnius allo YIVO di New York”, che racconta le vicende eroiche di chi salvò testi e manoscritti ebraici durante la Seconda guerra mondiale.

Subito dopo, alle 16:45, Rav Giuseppe Momigliano interverrà con una riflessione su “Le voci dei rabbini italiani nei testi di esegesi biblica”, portando alla luce contributi e prospettive poco conosciute ma di grande valore.

La giornata si concluderà alle 17:30 con un momento speciale di arte e spiritualità: “Letture e brani musicali dalla tradizione ebraica”, con la voce dell’attore Elia Schilton e la musica del violoncellista Netanel Cipriani, per celebrare la cultura ebraica attraverso le sue parole e le sue melodie.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la Comunità Ebraica di Genova all’indirizzo info@cegenova.it o al numero 010 839 15 13.

