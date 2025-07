Genoa, Zanoli saluta: "Un onore aver indossato questa maglia"

Utilizza i social network Alessandro Zanoli per salutare il Genoa e i genoani dopo una stagione a Genova. Il laterale è tornato al Napoli dopo che la società rossoblù ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto per il giocatore, che quest'anno ha trovato una rete e un assist in 33 presenze.

Zanoli potrebbe presto lasciare Napoli direzione Bologna. Nella stagione appena passata, dopo un avvio poco convincente il classe 2000 ha trovato continuità e prestazioni convincenti che lo hanno reso un profilo interessante anche in ottica Nazionale

Il messaggio sui social: "È difficile trovare le parole giuste per racchiudere tutto quello che ho vissuto in quest’anno.

Indossare questa maglia, giocare per questa città, sentire il vostro calore – è stato un onore.

Un grazie di cuore ai compagni, allo staff, alla società e soprattutto a voi tifosi: la vostra passione è qualcosa che si sente sulla pelle.

Genova e il Genoa resteranno sempre con me, ovunque andrò. Con rispetto, gratitudine e affetto… grazie di tutto."

Domani intanto la squadra salirà sul pullman in direzione Moena, dove arriverà in serata per dare il via alla preparazione estiva. In ottica mercato, in settimana è previsto l'arrivo di Valentin Carboni in prestito dall'Inter, il quale raggiungerà successivamente i compagni in Austria

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.