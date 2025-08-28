Genoa Women, Carissimi: "Costruita una credibilità che parte dalle fondamenta"

"Stiamo avendo un approccio serio alla serie A, pur sapendo che andremo subito a confrontarci (il Milan alla prima giornata, ndr) con realtà sulla carta superiori. Ma l'inizio è positivo, ci siamo costruiti una credibilità che parte dalle fondamenta anche del settore giovanile femminile".

Così Marta Carissimi, direttore sportivo del Genoa Women, all'inaugurazione della nuova Badia rossoblù.

Ecco la video intervista.

