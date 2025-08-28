Genoa Women, Carissimi: "Costruita una credibilità che parte dalle fondamenta"
di Filippo Serio
La ds della squadra femminile all'inaugurazione della Badia: "Fondamentale anche per le ragazze il ruolo del vivaio"
"Stiamo avendo un approccio serio alla serie A, pur sapendo che andremo subito a confrontarci (il Milan alla prima giornata, ndr) con realtà sulla carta superiori. Ma l'inizio è positivo, ci siamo costruiti una credibilità che parte dalle fondamenta anche del settore giovanile femminile".
Così Marta Carissimi, direttore sportivo del Genoa Women, all'inaugurazione della nuova Badia rossoblù.
Ecco la video intervista.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Altre notizie
Genoa, per Vitihna si muove il Psv. Sondaggio per Maupay del Marsiglia
27/08/2025
di Giovanni Porcella
Genoa, l'addio a Sidio Corradi: le testimonianze di Sbravati, Capozucca e Murgita
26/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, folla a Carignano per l'ultimo abbraccio a Sidio Corradi. Il nipote Leonardo: "You'll never walk alone"
26/08/2025
di Filippo Serio
Genoa, Vieira cambia in vista della Juve: Malinovskyi si candida, ma l’attacco è un rebus
25/08/2025
di Giovanni Porcella