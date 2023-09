Genoa, vittoria da urlo! Spacca in quattro la Roma ed è 4-1

Un Genoa da sogno conquista la prima vittoria casalinga del proprio campionato battendo 4 a 1 la Roma di Mourinho, in crisi nera. Aprono le danze Retegui e Gudmundsson con in mezzo il pareggio di Cristante, nel primo tempo anche sfortunato Gilardino che perde in pochi minuti Badelj e Strootman per infortunio. Il Grifone resiste agli assalti romanisti nella ripresa, e trova il tris con Thorsby ad un quarto d'ora dalla fine. Nel finale c'è anche spazio per il primo gol in rossoblu' di Messias, che subentra e cala il poker rossoblu'. Stadio Ferraris in delirio e squadra acclamata nel finale, contestati invece i giocatori della Roma.

LA PARTITA

Al 5' è già vantaggio rossoblu': manovra insistita del Genoa con Badelj che recupera, palla centrale per Strootman che imbuca in area per Gudmundsson, controllo e sinistro preciso all'angolo per battere Rui Patricio

Al 10' un'altra occasione per il Genoa: manovra che si sviluppa a sinistra con Strootman che riceve dal vertice basso, poi cross su cui per poco non arriva Frendrup in stirata

Sostituzione forzata per Gilardino: Badelj costretto a uscire per infortunio, al suo posto Thorsby

Al 20' si vede la Roma, tiro dalla distanza di Paredese che termina alto. I giallorossi pareggiano con Cristante: cross dalla sinistra perfetto di Spinazzola per l'inserimento del numero 4 giallorosso. Anche la Roma costretta alla sostituzione per infortunio, esce Llorente ed entra Bove.

Altro infortunio per il Genoa che dopo Badelj perde anche Strootman, forse uno strappo muscolare per l'olandese: al suo posto entra Kutlu. Tegola pesantissima per i rossoblu'

Genoa di nuovo in vantaggio al 45': azione travolgente di Gudmundsson che se ne va in serpentina fino al limite, palla per Thorsby che di prima serve Retegui, controllo e destro che trafigge Rui Patricio.

LA RIPRESA

La Roma inserisce Belotti per Mancini già ammonito, nel Genoa esce Sabelli ed entra De Winter.

Gol annullato per fuorigioco alla Roma: Lukaku segna battendo Martinez ma si trovava in posizione irregolare.

Assedio giallorosso nei primi minuti della ripresa: al 62' conclusione a lato di Cristante e un po' di respiro ai rossoblu'

Terzo gol del Genoa: su corner per i rossoblu', sponda di testa di Dragusin su cui piomba Thorsby, per il 3 - 1 rossoblu'

Al 37' arriva anche il 4-1 per il Genoa: il cross da sinistra rasoterra di Frendrup è troppo lungo per Thorsby, non per Messias che con il mancino preciso insacca.

Finisce così allo stadio Ferraris, con la squadra acclamata dai tifosi dopo il triplice fischio di Orsato. Contestati invece i giocatori della Roma da parte dei quasi duemila tifosi ospiti.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

GENOA (3-5-2): Martinez J.; Bani, Dragusin, Vasquez; Sabelli (dal 46' De Winter), Matturro (dal 75' Messias), Badelj (dal 12' Thorsby), Strootman (dal 30' Kutlu), Frendrup; Gudmundsson, Retegui. All. Gilardino

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini (dal 46' Belotti), Llorente (dal 24' Bove), Ndicka; Kristensen, Cristante, Paredes (dal 76' Azmoun), Pellegrini (dal 76' El Shaarawy), Spinazzola (dal 76' Aouar); Dybala, Lukaku. All. Mourinho

Arbitro: sig. Orsato di Schio

AMMONITI: Strootman, Retegui, Bani (G); Mancini, Paredes, Aouar (R)

Galleria