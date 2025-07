Genoa, Vitinha promette: "Vedrete il vero Vitor. Ruolo? Mi sento un numero 9"

E' diventato l'idolo dei tifosi per le giocate mostrate, così come per la duttilità in campo, ma c'è da migliorare ancora in zona gol. Lo sa anche Vitor Vitinha, che si racconta ai microfoni di Telenord dal ritiro di Moena: "E' vero che sono amato da tutti, ringrazio tutti perchè questo mi rende felice. Speriamo di vedere quest'anno il vero Vitinha, che faccia più gol per aiutare di più la squadra. Io faro' sempre del mio meglio"

"Ruolo? Io mi sento un numero 9. Come ho sempre detto sono un giocatore di squadra, per cui mi metto a disposizione anche per giocare in altri ruoli. Ma se devo dire dove mi sento bene, è nel ruolo di prima punta"

"Tifosi? Giocare in casa è sempre più facile perchè grazie alla loro spinta ti senti più forte. Questa squadra puo' raggiungere qualcosa di più rispetto alla semplice salvezza, dobbiamo capire che dovremo avere l'umiltà di giocare insieme e lavorare tanto"

"La città di Genova? Mi piace tanto, la mia vita qui è tranquilla. La mia fidanzata è genovese, mi aiuta tanto e mi ha portato un po' di serenità"

