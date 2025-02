Genoa, ancora uno stop per Vitinha: è il terzo in stagione. Ma l'Inter perde Thuram

Euforia alle stelle in casa Genoa dopo il successo in casa contro il Venezia, che ha permesso di mettere nel sacco un tassello fondamentale in chiave salvezza.

Allenamenti - Oggi la squadra ha riposato, domani è in programma la ripresa mdegli allenamenti in vista dell'Inter: sotto osservazione Vitinha, uscito malconcio dallla sfida contro il Venezia. L'attaccante è uscito dal campo al 60' per un fastidio al flessore, le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno ma si attende soprattutto il report degli esami per capire la durata dello stop. Probabilmente il portoghese salterà la trasferta di Milano. Proseguono l'iter riabilitativo Badelj, Thorsby e Ahanor.

Storico - Per Vitinha si tratta del terzo infortunio in questa stagione: il primo fu uno stiramento muscolare che lo aveva fermato per una cinquantina di giorni, da inizio ottobre a fine novembre. Il secondo di più lieve entità, che lo aveva stoppato per due settimane a gennaio.

Avversari - Intanto in casa Inter, prossimo avversario del Grifone, va verso il forfait Thuram, alle prese con un problema alla caviglia. Al fianco di Lautaro Martinez, sabato sera dovrebbe esserci Taremi. La sfida sarà diretta dall’arbitro Marco Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti Cecconi e Vecchi, quarto uomo Arena. Al VAR Serra e Chiffi.

