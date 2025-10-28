Genoa, Vieira: “Parole di Sucu ci hanno dato la carica, con la Cremonese cercheremo di vincere a tutti i costi"

Ultimo posto, zero vittorie, pochi gol segnati, addirittura nessuna rete in casa. Il Genoa è in difficoltà ma il presidente Sucu, che sarà al Ferraris con la Cremonese, con poche parole ha fatto chiarezza: fiducia a Vieira e alla squadra.

Il tecnico rossoblu ringrazia: “Parole che fanno piacere soprattutto in un momento come questo. Io ho sempre parlato con Sucu e con Ottolini. Ci confrontiamo e certe parole sono una bella carica per il match con la Cremonese che è una squadra forte ed è partita bene. Noi cercheremo di vincere a tutti i costi per i nostri tifosi che ci hanno sempre sostenuti”. Infine, buone notizie per Stanciu e Marcandalli di fatto recuperati.

