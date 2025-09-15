Genoa, Vieira sorride per il pari col Como: “Siamo stati coraggiosi e disciplinati. Felice per il gol di Ekuban”
Il tecnico rossoblu Patrick Vieira sottolinea la forza del gruppo dopo il pari ottenuto a Como: "Norton Cuffy? È cresciuto molto ma anche chi è entrato nel finale ha fatto bene”.
È arrivata la prima rete, Vieira annuisce: “Finalmente abbiamo fatto il primo gol, potevamo anche vincere, ma ci prendiamo il punto e io sono contento per il gruppo che ho”.
