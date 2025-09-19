Genoa, Vieira: "Siamo in fiducia ma con il Bologna sarà dura"

Il Genoa è pronto alla seconda sfida in trasferta dove troverà il Bologna. Il tecnico del Grifone è fiducioso: “Il pari e la prestazione di Como ci hanno dato delle certezze. Diciamo che rispetto alla gara col Lecce abbiamo fatto passi avanti. La squadra mi pare organizzata e coraggiosa. Sull’aspetto del gioco, siamo sulla strada di quanto fatto nelle altre partite, rispetto al Lecce - dice Vieira - abbiamo fatto passi avanti. Ho visto una squadra che ha giocato con coraggio”.

Il Bologna? “Dimentichiamoci la partita della stagione scorsa. Loro non hanno ancora espresso il loro potenziale, ma sarà dura per noi, dovremo essere pronti anche fisicamente ma sono tranquillo. Qualche giorno dopo il match con noi giocheranno in Europa League, ma saranno concentrati su questa partita”.

Poi il discorso scivola sugli attaccanti, in particolare Colombo: “Non conosco un attaccante che sia contento quando non fa gol. Abbiamo parlato di Colombo, ma possiamo farlo per Vitinha o Ekuban: l’obiettivo, per tutti questi attaccanti, è fare gol. Colombo e tutti gli altri giocatori devono rimanere perché il nostro obiettivo è creare queste opportunità per fare gol. Devono continuare a lavorare con la squadra e continuare a fare quello che fanno bene: sono soddisfatto del lavoro di Colombo perché mette la squadra al primo posto e per me questo è importantissimo”.

Poi si parla di Venturino: “È un giovane di talento e lo sappiamo. Deve crescere e sono certo che sarà così”.

