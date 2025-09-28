Genoa, Vieira senza paura con la Lazio: “Loro forti, ma noi vogliamo vincere. Messias? Fuori, ok Cornet"

Patrick Vieira è pronto col suo Genoa ad un match importante con la Lazio: “Sono fiducioso perché veniamo da prestazioni positivi. Affrontiamo una squadra forte anche se hanno qualche assenza. Ma noi faremo di tutto per vincere con la nostra organizzazione e determinazione”. Con la forza del pubblico ancora arrabbiato per il rigore di Bologna, Vieira si aspetta una risposta della squadra: “Dobbiamo fare un passo in avanti, ora possiamo farlo soprattutto in avanti. Colombo? Io sono fiducia come l’anno scorso era successo con Miretti e Pinamonti. Colombo si batte per la squadra ed è importante”.

Vieira fa capire che non cambierà molto sulla formazione: “Con l’Empoli abbiamo vinto con tre gol e di solito questo aumenta la stima del gruppo perché possiamo migliorare”. Intanto dall’infermeria artivano notizie positive per Ostigard e Cornet che sono a disposizione. Non ci sarà invece Messias.

