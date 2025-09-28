Genoa, Vieira senza paura con la Lazio: “Loro forti, ma noi vogliamo vincere. Messias? Fuori, ok Cornet"
di Giovanni Porcella
Patrick Vieira è pronto col suo Genoa ad un match importante con la Lazio: “Sono fiducioso perché veniamo da prestazioni positivi. Affrontiamo una squadra forte anche se hanno qualche assenza. Ma noi faremo di tutto per vincere con la nostra organizzazione e determinazione”. Con la forza del pubblico ancora arrabbiato per il rigore di Bologna, Vieira si aspetta una risposta della squadra: “Dobbiamo fare un passo in avanti, ora possiamo farlo soprattutto in avanti. Colombo? Io sono fiducia come l’anno scorso era successo con Miretti e Pinamonti. Colombo si batte per la squadra ed è importante”.
Vieira fa capire che non cambierà molto sulla formazione: “Con l’Empoli abbiamo vinto con tre gol e di solito questo aumenta la stima del gruppo perché possiamo migliorare”. Intanto dall’infermeria artivano notizie positive per Ostigard e Cornet che sono a disposizione. Non ci sarà invece Messias.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Genoa, via alla partnership con il periodico "Rolling Stone" sulle note di Bresh
28/09/2025
di red. sport
Il Genoa rimonta l'Empoli con i giovani: 3-1 al Ferraris e ottavi conquistati
25/09/2025
di Filippo Serio
Esclusiva, Casarin a Telenord: "In area di rigore deve tornare a comandare la volontarietà"
23/09/2025
di Maurizio Michieli
Genoa furioso ma ora testa all’Empoli in Coppa e poi lunedì arriva la Lazio
21/09/2025
di Giovanni Porcella