Genoa, Vieira: "Sarà dura a Torino, la classifica dà fastidio ma la squadra ha lo spirito per fare bene"

Il tecnico del Genoa, Patrick Vieira, cerca a Torino i punti per uscire dalla crisi. L’allenatore ha accettato le critiche post Parma, ma carica Vasquez e compagni: “Ho visto i giocatori determinati, un gruppo di giocatori con l’atteggiamento giusto per affrontare una squadra con tante qualità individuali”. Vieira è indispettito soprattutto dalla classifica: “Quello che dà fastidio è la nostra posizione. Tutti noi quando guardiamo la classifica non siamo nel posto in cui vogliamo essere. Il calcio è fatto di emozione e di reazione. Quando guardiamo il risultato avuto col Parma, siamo dispiaciuti del risultato e, soprattutto, del fatto che abbiamo sempre ricevuto l’energia giusta dai nostri tifosi”.

Occasione persa ma il Genoa vuole voltare pagina affondando il Torino che è reduce dalla vittoria col Napoli che ha caricato i tifosi granata”. Vieira probabilmente cambierà qualcosa nello scacchiere: “D’altronde se abbiamo 3 punti dobbiamo migliorare. Sinora ci hanno penalizzato gli episodi più del gioco. La squadra produce occasioni, dobbiamo concretizzarle".

