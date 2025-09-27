Genoa, Vieira punta sui 32000 del Ferraris per battere la Lazio. E c’è un Cornet in più

Patrick Vieira sa che il match di lunedì alle 20,45 contro la Lazio per i rossoblu è importante. È vero il campionato è iniziato da 4 giornate ma con due punti in tasca serve fare qualcosa di più. Vasquez e compagni a parte il primo tempo buttato via col Lecce, hanno sempre offerto delle prestazioni positive. Soprattutto a Como e a Bologna. Ma contano i punti e così contro la squadra di Sarri reduce dal ko con la Roma serve fare di più. Vieira deve guarire il mal di gol degli attaccanti. Una rete di Ekuban e basta. L’altro gol l’ha realizzato il jolly Ellertson. Probabile che con i biancocelesti inizi la gara ancora Colombo che cerca di sbloccarsi come Vitinha. Ma in più c’è Cornet (nella foto) recuperato come Ostigard. Ma sarà fondamentale la carica degli oltre 32000 tifosi, in un ambiente bollente vista la sconfitta su rigore molto contestato a Bologna. Intanto il Genoa riabbraccia l’ex team manager di lungo corso Marco Pellegri che sarà il travel manager e terra’ i rapporti con la tifoseria.

