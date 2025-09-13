Genoa, Vieira pronto per il Como: “Sarà difficile, ma siamo sulla strada giusta. Tattica? Insistiamo sul nostro modulo, ho fiducia”
di Giovanni Porcella
Il tecnico del Genoa Patrick Vieira è fiducioso per il match con il Como di Cesc Fabregas di lunedì sera: “Il Como è forte e sappiamo che sarà dura come l’anno scorso. Loro sono un club che sta crescendo velicemente. Ma con la Juve ho visto una buona gara e dobbiamo insistere”.
Vieira sulla tattica non fa pretattica: “Giocheremo con i tre attaccanti dietro alla prima punta che può essere uno tra Vitinha, Colombo o Ekuban. L’importante saranno i dettagli per uscire con un risultati utile. Noi andremo li per fare bene, con l’atteggiamento giusto con aggressività”.
Intanto ci sono da valutare Groenbak e Onana, in forte dubbio anche se Vieira non dispera. Infine da segnalare ancora un exploit della Primavera che ha battuto la Juventus per 3-1.
