Genoa, Vieira: "Pronti a dare fastidio al Napoli, Vitinha è in fiducia"

"Il gruppo ha lavorato bene, siamo pronti ad andare a Napoli per fare una bella partita come fatto contro il Milan contro il quale avremmo meritato di più. L'unico che recupera per la è Onana. Per gli altri invece è ancora troppo presto. Vitinha? Il gol ha fatto contro il Milan gli ha dato fiducia. Per me Vitinha è come Messias o Ekuban. Sono giocatori che hanno saltato troppi allenamenti e partite. E quindi è difficile avere il ritmo gara".

Parole di Patrick Vieira alla vigilia della trasferta del Genoa a Napoli.

L'allenatore non ha nascosto le insidie della trasferta di domenica sera, ma è convinto che la sua squadra rimarrà sul pezzo sino alla fine del campionato: "L’obiettivo loro è vincere il campionato. Quando il Napoli gioca in casa contro il Genoa non c’è altra opzione che la vittoria. Noi vogliamo continuare a fare passi in avanti. Rispettare quanto preparato in settimana, giocare con la nostra forza collettiva e vogliamo dare fastidio anche al Napoli. Siamo pronti per questa sfida. Saremo in uno degli stadi più caldi d’Italia contro un avversario che gioca per vincere il campionato. Sarà una gara da cui imparerò tanto dai giocatori su come si gestiscono questi momenti".

