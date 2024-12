Genoa, Vieira: "Passo avanti rispetto a Udine, siamo sulla strada giusta ma c'è da migliorare"

Un punto a testa per Genoa e Torino al termine dello 0-0 maturato a Marassi. Mister Patrick Vieira, in conferenza stampa post gara, non si scoraggia ma ammette che qualcosa da migliorare c'è: "Era una partita difficile per noi ma credo anche per il Toro. Abbiamo provato a giocare e creare un po' più di occasioni ma abbiamo creato poco. Dall'altra parte ho visto una squadra con carattere e personalità. Ci sono aspetti positivi: difensivamente, come squadra, siamo più solidi di prima e così si va avanti".

Il tecnico parla poi delle poche occasioni create, con Pinamonti spesso lasciato solo a battagliare: "Era molto difficile a livello fisico. Abbiamo mancato un po' di supporto a Pinamonti perché era un po' isolato. Ma il Toro è una squadra molto difficile da affrontare. Sono contento di quanto fatto vedere e preso un punto. Questa partita ci dice che c'è tanto da migliorare".

Su Vitinha e Balotelli, subentrati, e Messias che invece non ha preso parte alla gara: "Sono giocatori importantissimi per noi. Non sono ancora pronti a dare questo alla squadra ma stanno lavorando bene e ci vuole ancora tempo. Balotelli, come gli altri giocatori, come Vitinha, ha bisogno di giocare. Oggi è sceso in campo 20 minuti e poteva fare gol. Sta lavorando bene, possono aiutare di più la squadra. Deve continuare a lavorare ma, come Vitinha, ci vuole ancora tempo. Sulle condizioni di Messias, il tecnico ammette poi che "ha avuto una ricaduta".

Tra le note positive il fatto che il Genoa con Vieira in panchina non ha ancora preso gol su azione: "E' importante non prendere gol ma abbiamo anche la voglia di fare gol perché vogliamo vincere. Si dice che se non puoi vincere, l'importante è non perdere. Abbiamo dimostrato maturità, non prendere gol è importante e come squadra abbiamo giocato bene".

Per il mister francese non è un passo indietro rispetto a Udine, ma piuttosto un passo in avanti: "Abbiamo giocato contro una buona squadra. Dal punto di vista del gioco abbiamo fatto cose interessanti, mancava un po' di qualità negli ultimi 30 metri. Voglio continuare a lavorare perché c'è ancora da fare. Oggi abbiamo dimostrato personalità, una squadra che ha voglia di cercare una vittoria. Abbiamo giocato con intensità e credo che siamo sulla strada giusta".

Su Pereiro e Norton-Cuffy il mister scherza: "Se faccio giocare Norton-Cuffy mi chiedere perché non gioca un altro (ride ndr). I giocatori mi stanno mandando messaggi che vogliono giocare e così si consolida una squadra. Ho chiesto ai giocatori di mettermi in difficoltà per fare queste scelte. Norton-Cuffy mi piace tanto".