Genoa, Vieira: "Non ho dubbi che con questa coesione faremo gol e vinceremo delle partite"

"Non ho dubbi che con questa coesione faremo gol e vinceremo partite, dobbiamo solo continuare a lavorare". Con queste parole Patrick Vieira, allenatore del Genoa, ha difeso a oltranza il suo lavoro alla guida della squadra rossoblù prima della sfida con il Torino, in programma domenica alle 12,30.

Telenord seguirà la gara con un'edizione speciale di Stadio Goal in onda dalle 12, alle 20,40 invece edizione speciale di We Are Genoa.

