Genoa, Vieira non ci sta: “Abbiamo subito il gol perché eravamo in dieci. Ma sono orgoglioso della squadra”

Dopo il match perso per 0-1 al Ferraris con la Juve, il tecnico del Genoa Vieira per prima cosa vede il bicchiere mezzo pieno: “Abbiamo fatto bene e avremmo meritato il pari. Sono certo che potremo migliorare”.

Poi Vieira è perplesso sulla gestione dell’arbitro Chiffi in occasione del ritardato ingresso di Ellertson in occasione dell’azione che ha portato al gol dei bianconeri.

“L’arbitro - dice Vieira - non ha fatto entrare Ellertson. È difficile da accettare ma significa anche che dobbiamo crescere. Se l'arbitro ha fatto entrare il medico è perché il giocatore ha chiesto di far entrare il medico. Dobbiamo aspettare, far entrare il medico quando un giocatore è infortunato al 100%. Non voglio dire che è colpa dell'arbitro. Ma queste situazioni vanno gestite meglio. Abbiamo preso un gol che fa male ma, come ho detto ai giocatori , ci sono partite che fanno crescere una squadra".

Per il resto Vieira promuove la squadra: “Abbiamo fatto bene con la Juve e potevamo anche pareggiare nel finale con la traversa colpita da Masini. Ma dobbiamo continuare così e cresceremo. Sono orgoglioso di questa squadra”

