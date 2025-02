Genoa, Vieira: "Noi squadra difficile da affrontare. Bani e Onana ci saranno"

Sospiro di solievo per mister Vieira che contro il Torino, trasferta in programma sabato sera all'Olimpico, ritroverà Bani per la difesa "E' a posto, si è allenato con la squadra e sarà a disposizione" - annuncia il tecnico in conferenza stampa pre gara.

Vieira si aspetta una squadra tosta da affrontare. Per il tecnico "sarà una partita complicata e difficile ma noi siamo una squadra difficile da affrontare. Dobbiamo avere questa concentrazione in campo ma ci aspettiamo una partita difficile, noi saremo pronti a fare la gara che dovremo fare".

Sull'ultimo impegno contro la Fiorentina, Vieira ammette che "ci sono ancora cose da migliorare. Abbiamo fatto una partita dove meritavamo di fare più punti. Non dobbiamo abbassare la concentrazione e la determinazione. Deve essere sempre alta, il nostro obiettivo è fare punti e restare in Serie A. Abbiamo dimostrato di essere una squadra con organizzazione ma abbiamo preso due gol".

Anche Onana si arruola: "Sarà disponibile, ha firmato ed è arrivato. Lui ci sarà a Torino. Per quanto riguarda la disponibilità, non è ancora pronto per iniziare la partita".

Su Pinamonti: "Per un attaccante è sempre importante fare gol. Se guardiamo l’ultima partita giocata contro la Fiorentina, abbiamo creato situazioni dove far gol. Nella fase offensiva manchiamo di cattiveria. Pinamonti vuol fare gol ma sono comunque contento della sua prestazione. Mi piace la sua mentalità e come lavora per la squadra. Questa è la mentalità che voglio per la squadra. E’ un giocatore importantissimo".

Per Vieira rimane il diktat: equilibrio in campo: "Io non credo che faremo più gol con due o tre attaccanti in campo. Io credo di più alla fase offensiva del giocatore. Da quando sono arrivato abbiamo avuto tantissimi infortuni, ora invece ci sono giocatori che rientrano. Non stanno fisicamente bene ma abbiamo più opzioni. A Pinamonti dico di continuare a fare le cose che sta facendo adesso e continuare a fare questo lavoro per la squadra. Non sono preoccupato che non fa gol da tanto ma sta facendo un grande lavoro per la squadra. E’ mancata un po’ di fortuna ma ha creato occasioni. Non sono preoccupato per niente".

Su Badelj e Messias: "Stanno bene. Messias sta crescendo fisicamente, si sta allenando bene. Sono contento di quello che sta facendo ed è un giocatore che può aiutare tantissimo. Badelj si è allenato bene e sono contento di quello che ha fatto".

