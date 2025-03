Genoa, Vieira: "Il primo tempo mi ha dato fastidio, siamo mancati di aggressività. Meglio nella ripresa"

Un buon punto per il Genoa sul campo del Cagliari, mister Vieira preo' non nasconde la delusione per la prova dei suoi, negativa nel primo tempo: "E' vero che non abbiamo fatto un bel primo tempo, siamo entrati in campo meglio nella ripresa con il gol realizzato subito. Mi dispiace perchè abbiamo creato di più nella ripresa, meritavamo di più" - afferma mister Vieira nel post agra ai microfoni di Dazn.

Sul cambio di marcia nella ripresa, in cui attaccanto la profondità è arrivato subito il gol: "E' vero, per questo mi è dispiaciuto il primo tempo che abbiamo fatto. Il gol è frutto di cio' su cui abbiamo lavorato in settimana. Peccato non avere fatto questo tipo di gioco nel primo tempo"

Sulla linea difensiva del Genoa: "Una linea solida, soprattutto sulle palle alte. Vasquez e De Winter hanno fatto una grande partita, dobbiamo gestire meglio questi momenti, dobbiamo fare vedere questa mentalità e maggior grinta. Torniamo a casa con un buon punto"

Meglio rispetto al match contro l'Empoli: "Sì, pero' per vedere una bella partita bisogna vedere due belle squadre. Non è stata una partita con tante belle giocate, ma per noi era importante continuare a fare un passo in avanti. Abbiamo provato a giocare di più, ci siamo riusciti nella ripresa"

Cambio di marcia tra primo e secondo tempo: "Nel primo abbiamo mancato di aggressività, loro vincevano su ogni seconda palla e i difensori erano senza pressione: ho chiesto di alzare la pressione e nel secondo tempo siamo entrati meglio, trovando anche il gol. Ma devo dire che il primo tempo visto mi ha dato fastidio. Cornet? Non si sa ancora di che si tratta"

