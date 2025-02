Genoa, Vieira esalta i suoi: "Il migliore in campo è stata la squadra". Ansia per Vitinha

Era davvero tanto tempo, ma l'ultima vittoria in casa del Genoa contro il Venezia in Serie A mancava addirittura dagli anni '60, più precisamente dal 2-0 del 30 settembre 1962.

Allora in panchina c'era Renato Gei, oggi c'è Patrick Vieira che non solo è riuscito a sfatare questo tabù, ma è anche riuscito a portare la squadra a 30 punti in classifica, che a metà febbraio significano salvezza quasi certa. In conferenza stampa, il tecnico parte proprio da qui: "Era una partita importantissima. Fare i tre punti era il nostro obiettivo. Abbiamo fatto un passo in avanti ma ci sono ancora tanti punti da prendere. La cosa che mi è piaciuta stasera è che abbiamo gestito bene i momenti difficili. Noi eravamo sotto pressione ma siamo rimasti calmi e organizzati. Chi è entrato poi ha portato un po' di qualità ed energia. Alla fine credo che questa sia stata una vittoria della squadra. L'MVP è stata la squadra".

Proprio le sostituzioni, in particolare con l'ingresso di Ekuban nel secondo tempo, hanno portato nuova vitalità. Nel primo tempo, squadra più spenta: "Più meriti del Venezia che demeriti nostri. Noi li siamo andati a cercare alti ma loro hanno fatto una bella gara dal punto di vista tattico. Per questo che sono felice di come abbiamo gestito" Ekuban? Sta facendo bene, ha tantissime qualità, sta crescendo. Sarà un giocatore importante per noi".

Ansia per Vitinha, uscito dal campo per un fastidio muscolare: "Ha sentito tirare il flessore. Da valutare".

Tra i più positivi Messias, titolare dopo parecchio tempo: "E' un giocatore che ha fatto vedere la sua qualità. Non è ancora al 100% ma sarà un giocatore importante. Lui e Vitinha sanno giocare dentro e fuori dal campo, avevano la libertà di parlarsi e scambiarsi"

Su Cornet, primo centro in rossoblù: "Non è ancora al top, ha fatto un bellissimo. Sono molto contento. Ha perso qualche pallone che non deve perdere, questo vuol dire che abbiamo cose su cui dobbiamo lavorare ma è un giocatore di qualità".

