Genoa, Vieira dopo il pari di Rennes: “Contento per lo spirito di squadra, ma dobbiamo migliorare”

Da 0-2 a 2-2 nei minuti finali e così in rimonta il Genoa pareggia a Rennes mostrando di sicuro tanta personalità. Il tecnico rossoblu Patrick Vieira è soddisfatto della prestazione dei suoi: “Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi e in generale dello spirito di squadra. Non era facile reagire così, ma la risposta c’è stata. Un buon test, ma dobbiamo ancora lavorare tanto per migliorare”.

Tra infermeria e mercato - Otoa uscito nel primo tempo per un problema muscolare verrà verificato, ma è molto probabile che non sia a disposizione per la partita di Coppa Italia al Ferraris. Intanto radio mercato continua a insistere sul passaggio di De Winter dal Genoa all’Inter. Intanto c’è stato il ritorno alla grande di Ostigard che ha firmato il pareggio con un perfetto colpo di testa. Con questa amichevole in Bretagna il Genoa chiude il pre campionato senza sconfitte.

