Genoa, Vieira confermato in panchina: ancora una chance con il Sassuolo

Tra ribaltoni e colpi di scena, il Genoa ha deciso di far guidate l’allenamento odierno a Patrick Vieira. Il nuovo ds Lopez ha incontrato il tecnico francese ed è stato deciso di dare fiducia senza dubbio fino al match di lunedì prossimo col Sassuolo, al mister transalpino. Accantonata per ora l’ipotesi di affidare a Murgita e Criscito la panchina contro gli emiliani. Sarà la risposta della squadra a Reggio Emilia a incanalare il futuro di Vieira.

È chiaro che di fronte ad un’altra debacle scatterebbe l’esonero. Ma Vieira si gioca ancora questa possibilità.

Ma sono ore febbrili nel board del Grifone tra intensi colloqui tra il presidnte Sucu, l’ad Blazquez, il consigliere Raz e il nuovo ds Lopez. L’impegno è quello di superare questa crisi che vede i rossoblu all’ultimo posto in classifica senza aver mai vinto. Situazione molto delicata ma non impossibile da rimontare visto che in pochi punti ci sono 6 squadre pericolanti.

Altrettanto importante sarà però il mercato di gennaio che verrà condotto da Lopez.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.