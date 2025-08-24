Genoa, Vieira: "Complimenti al Lecce, noi dobbiamo essere umili e lavorare"

"Il pareggio con il Lecce è stato giusto, non abbiamo creato per meritare di prendere i tre punti. Abbiamo sbagliato tanti passaggi, c’è ancora tanto lavorare. Non abbiamo creato superiorità a centrocampo e su questo dobbiamo migliorare. Dobbiamo avere l’umilitá di chi siamo come società. Loro meritano i nostri complimenti perché hanno fatto una buona partita. Non era scritto che questa gara si dovesse vincere. Comunque siamo sulla strada giusta".

Lo ha detto Patrick Vieira, allenatore del Genoa, dopo lo 0-o all'esordio a Marassi contro i pugliesi di Di Francesco.

Il tecnico dei rossoblù ha aggiunto: "Accettiamo le difficoltà che abbiamo incontrato e su queste lavoriamo per crescere e migliorare".

Prossimo appuntamento domenica prossima con la Juventus sempre al "Ferraris".

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.