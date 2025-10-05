Genoa, Vieira ci prova al "Maradona" contro il lanciato Napoli di Conte
di Redazione
Il Genoa, dopo la pesante sconfitta interna con la Lazio, tenta di fare punti in trasferta contro il Napoli di Antonio Conte (12 punti nelle prime 4 partite e la vittoria in Champions League contro lo Sporting Lisbona) allo stadio “Maradona”. Patrick Vieira però crede fermamente nella sua quadra, che negli incontri precedenti aveva raccolto forse meno di quanto seminato. Telenord in diretta con Stadio Goal.
Le probabili formazioni:
Napoli (4-3-3): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, Neres.
Genoa (4-2-3-1): Leali; Sabelli, Marcandalli, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Ellertsson; Ekuban.
Arbitro: La Penna, assistenti Passeri e Trinchieri. Quarto uomo Galipò. Var Pezzuto. AVar Sozza.
